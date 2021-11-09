Казанцы могут стать волонтерами по доставке лекарств больным с Сovid-19

В Казани ведется набор волонтеров для доставки лекарств зараженным коронавирусной инфекцией, сообщает мэрия Казани.

«Часто у заразившихся нет возможности приобрести лекарства через родственников и знакомых. В этом случае помощь волонтеров важна как никогда», — подчеркивается в сообщении.

Стать волонтером может любой житель республики в возрасте от 18 до 55 лет. Добровольцы будут работать по индивидуальному графику.

Анкета доступна по ссылке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане проходит конкурс для определения лучших волонтеров республики 2021 года.