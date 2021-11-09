«Сказать спасибо каждому»: в Татарстане выберут лучшего волонтера 2021 года

Рамиль Гали

Татарстанские волонтеры могут принять участие в конкурсе «Добрый Татарстан». По его итогам будут определены лучшие в двух коллективных и 12 индивидуальных номинациях, а также обладатель Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан — 2021». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Заявочная кампания конкурса продлится до 14 ноября.

«2021 год стал крайне насыщенным для добровольчества. У нас есть миссия под конец года — поблагодарить каждого волонтера. Поэтому при поддержке Правительства РТ пройдет конкурс „Добрый Татарстан“. В таком масштабном формате он пройдет впервые», — отметила спикер.

Среди коллективных номинаций — «Организатор добровольчества» и «Школьный волонтерский отряд». Индивидуальные награды будут вручены по номинациям «Доброволец (волонтер) года в сфере чрезвычайных ситуаций», «Доброволец (волонтер) года в сфере социальной работы», «Доброволец (волонтер) года в сфере гражданско-патриотической работы», «Доброволец (волонтер) года в сфере здравоохранения», «Серебряный доброволец (волонтер) года», «Доброволец (волонтер) года в сфере экологии», «Доброволец (волонтер) года в сфере культуры», «Юный доброволец (волонтер) года», «Доброволец (волонтер) года в сфере туризма», «Доброволец (волонтер) года с сфере событийного направления», «Доброволец (волонтер) года в сфере помощи животным», «Доброволец (волонтер) года в рамках общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“».

Конкурс будет проводиться в четыре этапа: заявочная кампания — до 14 ноября, заочный этап — с 15 по 19 ноября, очный — с 22 ноября по 3 декабря и подведение итогов — с 5 по 20 декабря, добавил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«На сайте dobrovolec.ru есть положение о конкурсе со всей необходимой информацией для заявки. Подать ее могут граждане РФ, осуществляющие волонтерскую деятельность на территории Татарстана в возрасте от восьми лет. Важно понимать, что этот конкурс не про проекты, а про людей, хочется, чтобы они получили признание», — заявил он.

Мубаракшин сообщил, что на церемонии награждения для каждой номинации приготовлены сюрпризы, о которых номинанты узнают только уже на сцене. Все победители получат дипломы и ценные подарки.