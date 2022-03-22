Казанцы могут сообщить о подтоплениях на телефоны горячих линий

Горячие линии по вопросам подтопления заработали в Казани. Сообщить о фактах подтопления домов и дворовых территорий можно в систему «Открытая Казань», районные администрации, управляющие компании, ТСЖ и Комитет внешнего благоустройства.

В системе «Открытая Казань» заявки принимаются на сайте и по телефонам 063 (со стационарного телефона), 8 (843) 236-41-23 (со стационарного и мобильного телефонов), сообщает портал мэрии Казани. Сюда могут обратиться жители многоквартирных домов.

Заявки от жителей жилых массивов принимаются в районных администрациях.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — 8 (843) 223-22-33.

Вахитовский и Приволжский районы — 8 (843) 223-21-11.

Кировский и Московский районы — 8 (843) 223-29-99.

Советский район — 8 (843) 223-20-00.

О подтоплении автомобильных дорог можно сообщить по телефонам: 8 (843) 555-07-96 и 8 (843) 555-44-50.

Городской Комитет внешнего благоустройства организовал горячую линию, куда принимаются сообщения о неисправностях сетей ливневой канализации. О таких случаях можно сообщить по телефонам: 8 (843) 294-83-55, 8 (843) 294-83-56 и 8 (843) 294-83-83.

Ранее Гидрометцентр назвал населенные пункты Татарстана, которым может угрожать подтопление в период половодья.