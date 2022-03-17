Гидрометцентр РТ назвал населенные пункты, которые может подтопить паводковыми водами

В Гидрометцентре назвали населенные пункты Татарстана, которых в грядущем половодье может ожидать угроза подтопления из-за ожидаемого максимального уровня воды в реках: деревни Чутеево, Тиньгаш, Абалдуевка, села Пестрецы, Урманчеево, Яковлево, Караваево, Слобода Петропавловская, Утяшкино, Михайловка, Нагайбаково, Миньярово, Татарская Дымская, а также поселки Акташ и Арск.

С более подробным прогнозом и списком рек с ожидаемым максимальным уровнем воды можете ознакомиться в аналитической консультации, выложенной на официальном сайте Гидрометцентра республики.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в ведомстве проверили готовность личного состава и спецтехники к защите населенных пунктов, ликвидации паводков, а также проведению аварийно-спасательных работ.

Всего в паводкоопасный период в Татарстане будут привлечены более 17 тысяч человек и свыше 2,5 тысяч единиц техники.

По результатам смотра готовности начальник отдела оперативного планирования ГУ МЧС России по РТ Ильнур Гизатуллин отметил, что личный состав формирований обучен и готов, а техника исправна.