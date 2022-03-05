Казанцы могут пройти опрос, оставив пожелания к благоустройству фонтана у Комсомольца

Казанцев приглашают пройти онлайн-опрос, чтобы высказать свои пожелания по предстоящему в этом году благоустройству сквера с фонтаном, расположенного в Советском районе города в границах улиц Карбышева и Танковая, рядом с ЖК «Комсомолец». Обновление этого общественного пространства – логичное продолжение благоустройства парка, расположенного через дорогу и завершенного в 2019 году.

«Жители могут повлиять на выбор малых архитектурных форм, а также детского и спортивного оборудования. Входную группу (аркаду с качелями) и фонтаны мы планируем реализовать в любом случае. Детская площадка точно появится, но мы будем опираться на мнение жителей при выборе элементов для нее. Также мы ждем предложений по озеленению и по поводу того, нужны ли точки с кофе на территории», – пояснил «Татар-информу» задачи проводимого опроса архитектор проекта Рузаль Фархуллин.

Фото: © предоставлено kzn.ru

На прохождение опроса потребуется не более 3 минут, подчеркивают его организаторы — Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан» и архитектурное бюро «Платформа». Предварительно изучить эскизный проект можно по ссылке, а высказать свое мнение можно до 8 марта включительно.

Зеленая зона с фонтаном, напомним, будет посвящена началу образования строительной отрасли республики и получит название «Сквер 100-летия строительной отрасли РТ» – первая Государственная универсальная строительная контора в ТАССР появилась осенью 1921 года. Позже на ее базе появился «Татстрой» – крупнейшая в Татарстане государственная строительная организация, где работало около 10 тысяч человек. У входной группы сквера появится тематическая скульптура, посвященная строителям, со знаменитой фразой: «Не каждому дано так щедро жить - Друзьям на память города дарить».

Фото: © предоставлено kzn.ru

В обновленном сквере появятся детская площадка и спортивная зона, будет благоустроен искусственный существующий водоем – глубину для безопасности уменьшат на метр и починят давно не функционировавший фонтан. Здесь появится смотровая площадка, а зимой на месте фонтана будет работать каток и разместится новогодняя елка.