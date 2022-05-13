news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
13 мая 2022  19:21

Казанцы могут предложить свои маршруты для общественного транспорта

news_top_970_100

Жители столицы Татарстана могут внести свои предложения по изменению схемы движения общественного транспорта. Электронное анкетирование проводится по ссылке.

Мнения горожан собираются до 1 августа и будут учтены Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (Москва), который занимается разработкой новой маршрутной сети пассажирского транспорта в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на время Казанского марафона большая часть Казани будет перекрыта для движения как автомобильного, так и общественного транспорта.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100