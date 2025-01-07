Казанцы могут добраться до Госюрбюро РТ на троллейбусе №6

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители Казани могут с комфортом добраться до Государственного юридического бюро РТ. Для этого в троллейбусный маршрут №6 включен новый остановочный пункт «Квартал юстиции». Об этом напомнил Минюст республики.

Новая остановка расположена на улице Хади Такташа.

Госюрбюро РТ оказывает помощь татарстанцам с 1 ноября 2022 года. Оно было образовано в рамках национального проекта «Демография». Бесплатную помощь юристы оказывают участникам спецоперации и членам их семей, инвалидам I и II групп, детям-сиротам, детям-инвалидам и ряду других категорий граждан.

В Госюрбюро РТ граждане могут получить устные и письменные консультации, а также разъяснения правового характера в соответствии с действующим законодательством.

Полный перечень категорий доступен на официальном сайте Министерства юстиции Республики Татарстан в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.