Троллейбусный маршрут №6 в Казани пополнится тремя остановками

Троллейбусы №6 в Казани с 29 декабря начнут курсировать по новому маршруту. В него внесли три остановочных пункта, сообщает мэрия Казани.

Так, общественный транспорт проследует к остановке «Сквер имени Тукая» по улицам Павлюхина, Хади Такташа и Оренбургскому тракту, а далее двинется по привычной схеме. В его маршрут включат остановочные пункты «Казанский зооботанический сад», «Квартал Юстиции», «Танковое училище».

В исполкоме уточнили, что изменения будут занесены в автоинформаторы, также будут изготовлены указатели новых остановочных пунктов.