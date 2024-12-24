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Троллейбусный маршрут №6 в Казани пополнится тремя остановками
Троллейбусы №6 в Казани с 29 декабря начнут курсировать по новому маршруту. В него внесли три остановочных пункта, сообщает мэрия Казани.
Так, общественный транспорт проследует к остановке «Сквер имени Тукая» по улицам Павлюхина, Хади Такташа и Оренбургскому тракту, а далее двинется по привычной схеме. В его маршрут включат остановочные пункты «Казанский зооботанический сад», «Квартал Юстиции», «Танковое училище».
В исполкоме уточнили, что изменения будут занесены в автоинформаторы, также будут изготовлены указатели новых остановочных пунктов.
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