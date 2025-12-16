Казанцы чаще всего выбирают Москву для путешествий на Новый год

На новогодние каникулы казанцы чаще всего путешествуют по России. Как рассказали «Татар-информу» эксперты сервиса онлайн-бронирования Островок, на период с 26 декабря по 11 января почти треть поездок приходится на Москву – 32%. Далее следуют Санкт-Петербург (14%), Краснодарский край (7%), поездки по Татарстану (6%) и Нижегородская область (4%).

По данным сервиса путешествий Туту, Москва лидирует не только по размещению, но и по билетам на все виды транспорта. Так, 42% поездок из Казани внутри России приходится на столицу. Среди других популярных направлений внутри страны – Екатеринбург, Пермь и Краснодар.

Помимо поездок в крупные туристические города, на новогодние каникулы казанцы выбирают и другие варианты отдыха. По словам генерального директора компании по продаже авиабилетов AVT Азамата Сабирова, в праздники жители столицы Татарстана часто летают в горы, в том числе на Алтай и в Дагестан. Также бронируют локации с семейными программами, среди которых Великий Устюг – вотчина Деда Мороза.

«В последние годы растет интерес к горнолыжным направлениям внутри страны. Например, Шерегеш – туда стало проще добираться, есть аэропорт, и почти всегда гарантирован хороший снежный покров. Это важный фактор для любителей лыж и сноуборда. Даже на европейских курортах, в тех же Альпах, можно приехать и не застать снег. В Шерегеше в 99% он будет», – поделился с «Татар-информом» директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.

Отдельное направление новогодних поездок – оздоровительный отдых. Длинные выходные позволяют не только сменить обстановку, но и провести время с пользой для здоровья.

«В новогодние каникулы большой поток туристов едет не только в города с праздниками и елками, но и на курорты для санаторно-курортного лечения. Кавказские Минеральные Воды и сочинские санатории особенно востребованы в длительные новогодние выходные», – добавил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

