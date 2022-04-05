Казанцы 5 апреля смогут бесплатно посетить музеи Казанского Кремля

Сегодня казанцы и гости города смогут посетить музеи Казанского Кремля бесплатно. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника.

Музей исламской культуры откроет свои двери для посетителей с 9 утра, а Музей истории государственности Республики Татарстана, Музей Пушечного двора (здесь проходит выставка «От мушкета до автомата: из истории стрелкового оружия») и Музей истории Благовещенского собора будут принимать гостей с 10 часов утра.

Отмечается, что посетить Центр «Эрмитаж-Казань», Выставочный зал «Манеж» и Музей естественной истории Татарстана можно только по сменам. Так, в казанский «Эрмитаж» можно попасть в порядке живой очереди — пускают группой по 30 человек, сеансы осуществляются каждые 30 минут с 10 утра и до 5 часов вечера. Здесь посетители могут увидеть выставку «Золотой век фламандского искусства».

Также «Татар-информ» сообщал, что 5 апреля Национальный музей РТ серией мероприятий отметит 127 лет со дня своего основания.