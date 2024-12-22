Казанцев просят не беспокоиться: хлопок рядом с ЖК «Лазурные небеса» – ликвидация ЧС

Казанцев попросили не беспокоиться: громкий хлопок, который слышали в районе ЖК «Лазурные небеса» произошел в процессе ликвидации последствий утренней атаки БПЛА.

«Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. Продолжаются плановые работы штаба. Хлопок – результат ликвидации остатков БПЛА», – объяснили в пресс-службе Раиса РТ.

По данным «Татар-информа», саперы уничтожили неразорвавшийся во время атаки БПЛА боеприпас.

Жителей города просят сохранять спокойствие и не переживать, сообщает администрация Советского района Казани