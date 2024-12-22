Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцев просят не беспокоиться: хлопок рядом с ЖК «Лазурные небеса» – ликвидация ЧС
Казанцев попросили не беспокоиться: громкий хлопок, который слышали в районе ЖК «Лазурные небеса» произошел в процессе ликвидации последствий утренней атаки БПЛА.
«Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. Продолжаются плановые работы штаба. Хлопок – результат ликвидации остатков БПЛА», – объяснили в пресс-службе Раиса РТ.
По данным «Татар-информа», саперы уничтожили неразорвавшийся во время атаки БПЛА боеприпас.
Жителей города просят сохранять спокойствие и не переживать, сообщает администрация Советского района Казани
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников