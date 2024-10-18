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Новости Татарстана и Казани
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Казанцев призвали сообщать о подозрительных людях полицейским
Жителям Казани советуют быть внимательными и докладывать о сомнительных личностях в органы правопорядка. Это требуется для оперативного обнаружения и предотвращения теракта, сообщили в мэрии столицы Татарстана.
Особое внимание следует уделить:
- лицам, снимающим жилье посуточно либо на длительный срок с признаками хранения или использования беспилотных летательных средств;
- изменениям в поведении известных людей, употребляющих наркотические средства или алкоголь, не имеющих постоянного места жительства и работы;
- покупке лицами (не из числа жителей Казани и Татарстана) домов или жилья;
- появлению в магазинах людей, которые закупают в большом количестве продукты питания длительного хранения, посуду, одежду, строительных и иных материалов и инструментов;
- приобретению средств наблюдения и слежения, если в этом нет профессиональной необходимости;
- лицам, которые ищут возможность купить оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не соответствующие роду их занятия или образу жизни;
- признакам строительства в лесах или парках землянок, блиндажей, проведении стрельбы из оружия, что нехарактерно для этой местности и времени года;
- людям, прибывших с вновь присоединенных территорий России, которые уклоняются от контактов с представителями государственных структур, не оформляют социальные выплаты, не обращаются за получением помощи, а также предпринимают попытки предоставить минимальное количество персональных данных.
Также важно обращать внимание на следующее: просьбы незнакомцев осмотреть места большого скопления людей или занести туда что-то; подозрительные предметы в местах скопления народа; аренду жилья на короткое время; частые собрания групп людей в одной квартире; попытки купить химические реагенты, яды и прочие опасные вещества.
Сообщить информацию о подозрительных людях или действиях можно по телефонам: 112 (служба экстренных вызовов), +7(843)291-30-21 (дежурная служба МВД по РТ), +7(843)231-45-55 (дежурная служба УФСБ России по РТ).
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в исполкоме столицы Татарстана состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения саммита БРИКС.
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