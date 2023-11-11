Казанцев пригласили предложить свои идеи по наполнению сквера Учителя

фото: пресс-служба мэрии Казани

Жители Казани смогут поделиться идеями о наполнении будущего сквера Учителя. Проектный семинар «Открытая образовательная среда» состоится 18 января, анонсировали в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.

Участников мероприятия ожидает обсуждение вместе с участниками фокус-групп.

Семинар начнется в полдень в лектории Присутственных мест Казанского Кремля. Участие в нем примут Институт развития городов РТ, Минобрнауки РТ, Комитет внешнего благоустройства, эксперты, учащиеся и родители, и другие.

По задумке, на территории общественного пространства, которое появится между экстрим-парком «УРАМ» и Детским парком, планируют разместить интерактивный павильон, в котором учителя смогут проводить различные образовательные мероприятия с использованием современных технологий. Кроме того, площадка станет своеобразным местом встреч педагогов и учащихся.

Напомним, что 2023 год в России указом Президента Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. «Учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны, и важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя — об уважении и любви к родителям», — заявил он в послании Федеральному Собранию.