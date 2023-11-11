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Казанцев пригласили предложить свои идеи по наполнению сквера Учителя
Жители Казани смогут поделиться идеями о наполнении будущего сквера Учителя. Проектный семинар «Открытая образовательная среда» состоится 18 января, анонсировали в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.
Участников мероприятия ожидает обсуждение вместе с участниками фокус-групп.
Семинар начнется в полдень в лектории Присутственных мест Казанского Кремля. Участие в нем примут Институт развития городов РТ, Минобрнауки РТ, Комитет внешнего благоустройства, эксперты, учащиеся и родители, и другие.
По задумке, на территории общественного пространства, которое появится между экстрим-парком «УРАМ» и Детским парком, планируют разместить интерактивный павильон, в котором учителя смогут проводить различные образовательные мероприятия с использованием современных технологий. Кроме того, площадка станет своеобразным местом встреч педагогов и учащихся.
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