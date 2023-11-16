Казанцев пригласили обсудить проект канатной дороги от парка Горького до «Ак Барс Арены»

Горожане могут принять участие в обсуждениях проекта планировки и межевания Казанской городской канатной дороги «Аэромост». Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Напомним, что «Аэромост» может соединить парк им.Горького, экстрим-парк «УРАМ» и площадку у стадиона «Ак Барс Арена». Ознакомиться с экспозицией можно в ИС «Общественные обсуждения» 24 ноября, сами обсуждения же в информационной системе продлятся с 16 по 30 ноября.

Оставить свой отзыв можно онлайн на сайте ИС, письменно или электронным документом, а также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта. Адрес: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (9.00-17.00)

В октябре проект был презентован Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Как сообщал «Татар-информ», в городе появятся сразу несколько воздушных путей. «Аэромост» и еще два не связанных между собой маршрута планируют возвести в рамках первого этапа.