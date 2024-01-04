Казанцев пригласили на вечеринку в болоньевых штанишках у «Чаши»

Сегодня в 14.00 у Центра семьи «Казан» стартует вечеринка в болоньевых штанишках. О событии с атмосферой горнолыжного курорта в своем телеграм-канале напомнила Дирекция парков и скверов города.

Гости должны соблюдать дресс-код — приходить в теплой одежде и с хорошим настроением. Согреться, обещают организаторы, можно будет в специально созданной теплой зоне и на танцполе.

Мероприятие продлится до 20.00. Как ранее сообщал «Татар-информ», хедлайнером вечера станет Dj Biicla. Для гостей подготовили зоны с VR-очками и экстремальными видами спорта.