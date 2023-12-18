Народное караоке у главной елки и зимние забавы: как в Казани будут встречать Новый год

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все непроданные на базарах ели станут лакомством для животных казанского зоопарка

Перед Новым годом в столице Татарстана будут работать 24 елочных базара. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров. По словам чиновника, ель и сосну можно будет приобрести от 500 рублей, стоимость пихты составит от 2,5 тыс. рублей.

«К продаже на елочных базарах допускаются только деревья, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы. Все непроданные ели будут утилизированы и станут лакомством и теплой подстилкой для животных казанского зоопарка», — подчеркнул Шакиров.

Ильдар Шакиров: «Каждый житель, купивший хвойное дерево, после завершения новогодних праздников может принести свою елку на дальнейшую переработку» Фото: kzn.ru

Замруководителя исполкома также напомнил, что после Нового года в Казани проведут акцию «Елки-палки» по сбору и переработке хвойных деревьев.

«Каждый житель, купивший хвойное дерево, после завершения новогодних праздников может принести свою елку на дальнейшую переработку. Хвойная щепа будет использована для удобрения и выращивания новых зеленых насаждений по всему городу», — рассказал Шакиров.

Акция продлится с 13 по 20 января. Узнать подробнее о пунктах сбора можно будет, отсканировав куар-код, который прикрепят на деревья при продаже.

В Казани на этой неделе начнут открывать елочные городки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 20 декабря в Казани начнут открывать елочные городки

В Казани на этой неделе начнут открывать елочные городки, рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«Елочные городки начинают работу во всех районах города. Праздничные открытия пройдут в жилых массивах, поселках и дворах», – отметила спикер.

Одной из первых – 20 декабря – откроют 16-метровую елку в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая. Помимо этого, там будет работать каток, на котором пройдут мастер-классы по катанию на коньках.

В «сердце старой Казани» – в сквере Зайни Султана – новогоднюю 15-метровую ёлку откроют 21 декабря. Артисты культурного центра «Сайдаш» покажут гостям праздника детскую сказку «Тайные созвездия дракона». С концертной программой выступят также и солисты Казанской филармонии.

В этот же день – 21 декабря – откроется елка на Комсомольской площади в Дербышках. Казанцев порадуют концертной программой и зимними забавами. В парке разместят арт-объекты – пряничные домики из сказки.

Также 21 декабря в Казани откроют 10-метровую елку в сквере «Авангард». На мероприятии выступят творческие коллективы города.

Гузель Сагитова: «Гостям поднимут настроение различные зимние забавы» Фото: kzn.ru

22 декабря праздник пройдет в жилом массиве «Салават Купере».

23 декабря откроется елка в сквере 100-летия строительной отрасли республики Татарстан. Особенность парка – большой ледовый каток вокруг празднично украшенной ели.

26 декабря состоится праздник на площади возле культурного центра «Чулпан».

Открытие 20-метровой елки в парке «Сосновая роща» пройдет 27 декабря. Здесь появится новое оформление, тема которого – воспоминания из детства. По традиции в парке откроют каток, фотозоны, будет работать новогодняя ярмарка.

В парке «Крылья-Советов» открытие новой 20-метровой елки в стиле советской эпохи запланировано на 27 декабря. Гостей праздника ждет яркая программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В этот же день – 27 декабря – елочный городок заработает на территории Казанского ипподрома. Здесь появится большой каток и горка, домик деда мороза, парк аттракционов, зона фуд-корта.

Главную городскую елку у Центра семьи «Казан» откроют 23 декабря Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Главную елку у Центра семьи откроют 23 декабря

Главную городскую елку у Центра семьи «Казан» откроют 23 декабря в 16.30, отметила Гузель Сагитова.

«Гостям поднимут настроение различные зимние забавы. Традиционно на площадке развернутся красочно оформленные торговые ряды», – прокомментировала она.

Помимо этого, для жителей и гостей Казани будет организован праздничный концерт и новогоднее представление. Хедлайнерами открытия станут певица Лэйна, актриса Анастасия Макарова и солисты Казанской городской филармонии. Зрители увидят сражение «Дракона» – символа 2024 года – с силами зла.

В новогоднюю ночь казанцев ждут мероприятия у главной елки возле Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новогоднюю ночь основные торжества для казанцев пройдут в двух локациях

В новогоднюю ночь казанцев ждут мероприятия у главной елки возле Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро».

«По традиции услышать поздравление Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, потанцевать, разделить волшебство праздника с близкими людьми можно будет на двух городских площадках — на катке в парке “Черное озеро” и на Центральной елке у Центра семьи “Казан”», — прокомментировала Гузель Сагитова.

Мероприятие у «Чаши» пройдет в формате народного караоке и продлится до 2 часов ночи 1 января. Новогодние хиты вместе с казанцами исполнят творческие коллективы и молодежные группы: «Барбара Бэнд», «Веселые Волгари» и DJ Молотов.

В новогодние каникулы для казанцев организуют четыре специальные площадки для запуска салютов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанцы смогут запустить салюты на четырех площадках

В новогодние каникулы для казанцев организуют четыре специальные площадки для запуска салютов, подчеркнула Гузель Сагитова.

«В порядке исключения в Казани под эти цели организуют четыре площадки: Майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченская дамба, стоянка для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадка возле Ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина», – отметила спикер.

Особый противопожарный режим в Татарстане будет действовать с 25 декабря до 8 января.

Айгуль Латыпова: «В 26 общественных пространствах Казани в новогодние праздники проведут 161 мероприятие, также запланировано 180 мероприятий на открытом воздухе» Фото: kzn.ru

Лесотерапия, футбол в валенках и праздник «моржей»

В 26 общественных пространствах Казани в новогодние праздники проведут 161 мероприятие, также запланировано 180 мероприятий на открытом воздухе, рассказали заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова и глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Во время каникул со 2 по 5 января в общественных пространствах города будет курсировать новогодний фургон с драконом – символом года. Дракон будет проводить игры и дарить подарки. Следить за его перемещением можно будет в соцсетях управления культуры и мэрии Казани.

На шести площадках города московский театр «Морэс» покажет уличное представление с цирковыми трюками.

1 января в парке «Крылья Советов» пройдет ретропраздник «Голубой огонек». В программе вечера: концерт, дискотека и интерактивное шоу.

4 января у Центра семьи «Казан» впервые пройдет событие с атмосферой горнолыжного курорта «Зимняя вечеринка в болоньевых штанишках». Хедлайнером станет Dj Biicla. Для гостей праздника запланированы зоны с VR-очками, экстремальными видами спорта.

6 января январские каникулы в парке им.Горького пройдет первый семейный фестиваль зимних забав. В программе: турнир по снежкам, футбол в валенках, прохождение большой полосы препятствий и мастер-класс по строительству чумов.

В парках и скверах совместно с домами культуры города будут организованы детские утренники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

3, 5 и 7 января в парках и скверах совместно с домами культуры города будут организованы детские утренники. Дети смогут выступить со своими номерами и встретить главного зимнего волшебника Деда Мороза.

В парке «Калейдоскоп» запланирована программа в сопровождении сурдопереводчика, а во дворе центра семьи «Казан» проведут экскурсию для людей с нарушением слуха, зрения и расстройствами аутического спектра.

Также традиционно для казанцев организуют зимнюю городскую лабораторию «Горожанин ученый». Мероприятия на набережные реки Казанки запланированы на 3, 7, 14 и 21 января. В программе: зимняя лесотерапия, орнитологическая и лыжная экскурсия, мастер-класс по зимней рыбалке.

Также в парках и скверах города в новогодние каникулы запланирована вечеринка литературы и винила, гонки на радиоуправляемых машинках, групповые тренировки по скандинавской ходьбе, праздник закаливания совместно с сообществом «моржей» и многое другое.

В новогодние каникулы для казанцев будут действовать 15 подготовленных лыжных трасс, в том числе – 8 освещенных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для казанцев организуют 102 места для катания на коньках и 15 лыжных трасс

В новогодние каникулы для казанцев будет организовано 102 места для катания на коньках – 83 хоккейные коробки и 19 катков с пунктами проката, 14 открытых площадок и 5 ледовых дворцов. В частности, каток в казанском парке «Черное озеро» планируют открыть в конце декабря. Также будут действовать 15 подготовленных лыжных трасс, в том числе – 8 освещенных.

«Любимый городской каток в парке “Черное озеро” встретит свою седьмую зиму. Официальное открытие запланировано на конец декабря. На техническое открытие мы пригласим всех желающих чуть раньше», – прокомментировала Айгуль Латыпова.

Вход со своими коньками традиционно будет бесплатным. Для проката же подготовили 400 пар коньков для детей и взрослых.

«Рядом с катком появится арт-объект с динамичным отражающим декором, поддерживающем стилистику концепции „Мерцание“», — заявила глава Дирекции парков и скверов Казани.

В праздники на катке пройдут мастер-классы по фигурному катанию и керлингу, музыкальные вечера на льду и вечер быстрых знакомств. Казань примет масштабное ледовое театрализованное представление – 27 декабря на катке в парке «Черное озеро» покажут шоу Ильи Авербуха, где выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию.

30 декабря на стадионе «Локомотив» пройдет лыжная гонка на призы Деда Мороза, а 6 января запланировано проведение рождественского спринта памяти заслуженного тренера России Юрия Козлова.