Казанцев пригласили на экоквест «Чисто в Советском»

Жители Казани могут принять участие в экоквесте «Чисто в Советском». Собравшись в команды от трех до восьми человек, они будут выполнять задания и получать баллы за их выполнение, сообщили в телеграм-канале администрации Советского района города.

Для участия необходимо пройти регистрацию. Затем участникам выдадут карту с локациями и заданиями. К их выполнению горожане приступят с 20 апреля.

В сообщении говорится, что благодаря накопленным баллам участники смогут принять участие в конкурсе и получить подарки. Максимальное количество баллов начисляется за уборку зеленых зон — 10, 5 баллов казанцы могут получить, сдав шины, пластик, органику и одежду на переработку. В 3 балла оценено выполнение заданий в соцсетях.

В администрации уточнили, что квест будет продолжаться до 26 апреля. Церемония награждения состоится на республиканском субботнике, который пройдет на следующий день.