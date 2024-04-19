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Казанцев пригласили на экоквест «Чисто в Советском»
Жители Казани могут принять участие в экоквесте «Чисто в Советском». Собравшись в команды от трех до восьми человек, они будут выполнять задания и получать баллы за их выполнение, сообщили в телеграм-канале администрации Советского района города.
Для участия необходимо пройти регистрацию. Затем участникам выдадут карту с локациями и заданиями. К их выполнению горожане приступят с 20 апреля.
В сообщении говорится, что благодаря накопленным баллам участники смогут принять участие в конкурсе и получить подарки. Максимальное количество баллов начисляется за уборку зеленых зон — 10, 5 баллов казанцы могут получить, сдав шины, пластик, органику и одежду на переработку. В 3 балла оценено выполнение заданий в соцсетях.
В администрации уточнили, что квест будет продолжаться до 26 апреля. Церемония награждения состоится на республиканском субботнике, который пройдет на следующий день.
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