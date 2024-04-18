Экологи пригласили жителей Казани на три весенних субботника с чаепитием и подарками

Главная «генеральная уборка» - республиканский субботник пройдет 27 апреля в Казани на территории Ноксинского леса за торговым центром «Франт» с участием министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова. А уже на этой неделе - 20 апреля запланированы еще два субботника на набережной Казанки и на озере Комсомольском.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, Региональное отделение Русского географического общества приглашает всех желающих на субботник 20 апреля в поселок Дербышки. Уборка берегов озера Комсомольское от скопившегося за зиму мусора стартует в 10 часов утра. Весь необходимый инвентарь участникам выдадут на месте.

В этот же день при поддержке Минэкологии РТ будет организован первый субботник в 2024 году молодежным движением «Будет чисто». Он начнется в 13 часов дня на набережной реки Казанки. Местом сбора участников станет смотровая площадка неподалеку от остановки «Речной техникум».

«После уборки мусора запланирован небольшой пикник. Рекомендуется захватить с собой горячий чай, перекус и хорошее настроение», - сообщили организаторы.

Центральный субботник этой весны пройдет в новом квест-формате 27 апреля в Казани на территории Ноксинского леса. Команды на протяжении трех часов будут собирать, и сразу же разделять на фракции мусор, зарабатывая баллы.

«Лучшие и самые внимательные получат ценные призы и дипломы от Минэкологии Татарстана и партнеров. Это будут туристические и походные наборы», - рассказали в пресс-службе.

Субботник станет масштабным семейным экологическим фестивалем. В этот день будут высажены хвойные деревья, пройдут экологические мастер-классы и творческие конкурсы. Запланирована концертная программа и горячая полевая кухня.

Кстати, место для Центрального субботника выбрано не случайно. По инициативе регионального отделения Российского экологического общества планируется комплексный проект по оздоровлению Ноксы. Весенний субботник станет первым мероприятием масштабного экопроекта.