Казанцев приглашают посадить деревья в Лядском саду

Во время общегородского субботника в казанском Лядском саду посадят новые деревья. Горожан приглашают поучаствовать в акции.

Мероприятие начнется в субботу, 20 апреля, в 11:00, и продлится примерно полтора часа. Все необходимые инструменты и материал предоставляются, при желании можно взять свои перчатки. Место встречи – фонтан в центре Лядского сада.

Организатором выступает Академия молодежной дипломатии при поддержке представительства МИД России. По традиции будет также организовано небольшое чаепитие после посадки деревьев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей Казани на общегородской субботник. К публикации в Telegram он прикрепил забавное видео с котиком.