Казанцев приглашают на арт-дискуссию «Свободно об искусстве» по выставке Вадима Сидура

Выставочный зал «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» запускает новый проект совместно с музейными волонтерами на выставке «Война и Мир Вадима Сидура» из фондов Объединения «Манеж» и частных коллекций. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Волонтеры станут проводниками для посетителей в интерпретации работ известного скульптора Вадима Сидура. Арт-дискуссия представляет собой экскурсию, дополненную диалогом между участниками. Каждый сможет выразить свое мнение и чувства о произведениях скульптора-авангардиста и откроет новые смыслы в работах мастера.

Для участия необходимо заранее позвонить и записаться. Формируются группы до 7 человек. Участие бесплатное. Программа будет проходить: 17 июня, 22 июня в 16:00 и 9 июня в 17:00.

Выставочный зал «Манеж»: +7 (843) 567-80-68

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казань впервые приехали авангард-скульптуры украинского фронтовика, авангардиста Вадима Сидура. Произведения впервые привезены в Татарстан и экспонируются по российским городам и зарубежью благодаря передвижному проекту московского Манежа «Война и мир Вадима Сидура».