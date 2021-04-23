В Казань впервые приехали авангард-скульптуры Сидура, едва не лишенного челюсти на войне

В выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка скульптур, керамики и гравюр на линолеуме украинского фронтовика, авангардиста Вадима Сидура. Произведения впервые привезены в Татарстан и экспонируются по российским городам и зарубежью благодаря передвижному проекту московского Манежа «Война и мир Вадима Сидура».

Из обширного творческого багажа мастера, больше известного за рубежом, так как в СССР его не признавали, в Казань привезены 43 произведения: 30 из них находятся в коллекции московского Манежа, 13 предоставлены из частной коллекции. Всего же Вадим Сидур создал более 500 скульптур, более 2 тыс. графических работ, написал сборник стихов, книгу авангардной прозы и снял кинофильм.

Выставка приурочена ко Дню Победы, а ее название заимствовано от одной из скульптур — «Война и мир». Это небольшая двусторонняя композиция, сочетающая женскую и мужскую фигуры на противоположных сторонах обзора скульптуры.



«Вадим Сидур постоянно подвергался страшным, пугающим, жестоким воспоминаниям о войне. Ее он считал самым страшным злом на земле, трагедией для всех ее участников — и победителей, и побежденных. Войну Сидур видел именно в мужском начале — агрессивном, жестоком. В этой скульптуре человек безликий, вместо лица у него противогаз, внизу пулемет, страшный, бессмысленно агрессивный. С обратной стороны — символ мира, женщина. Она плодовитая, у нее широкий таз, щеки румяные. Он восхищался женщиной-матерью, женщиной-созидательницей, женщиной, дающей жизнь и любовь. И только так, полагал, можно вырваться из трагедии войны — через любовь и созидание», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» специалист по экспозиционно-выставочной деятельности московского Манежа Анна Клементьева.

Скульптура «Раненый» — полностью замотанная бинтами голова и шея человека, испытанное Вадимом Сидуром на себе состояние. Когда он совсем молодым попал на фронт, ему чуть не оторвало челюсть. Но врачи спасли лицо будущего художника. Однако он испытывал ужас, вспоминая человека из госпиталя, который потерял часть лица, с невыносимой болью приходил на перевязки и не хотел жить.



Большую известность в мире приобрела скульптура «Узник». Есть у Сидура произведение с таким же названием, выполненное в технике резьбы по линолеуму. Подобные линогравюры составляют цикл «101» соответственно их количеству.

«Он был очень ограничен в материалах, бронза — дорогой материал, поэтому по большей части работал с алюминием и вот нашел для себя способ — резьба по линолеуму. Центральные темы его творчества — война, мир, любовь, страх экологической катастрофы», — отметила собеседница агентства.

Самый неожиданный экспонат выставки — скульптура «Дань времени». Это старый мужской сапог и женская белая туфелька в натуральную величину, прислоненные друг к другу и визуально кажущиеся абсолютно текстильными предметами. Однако эта работа отлита из меди.

«Он все свои работы обрабатывал вручную, использую болгарку, лобзик, дрель, наждачную бумагу, здесь еще краска. Поэтому эта скульптура и выглядит так реалистично. У них общее прошлое — война, но они поддерживают друг друга, хотя каждый из них, судя по всему, инвалид (здесь только один сапог и только одна туфелька). Он ее будто оберегает, и она служит ему опорой, они наконец получают ту любовь и нежность, которую отняла война», — отметила Анна Клементьева.



Однако творчество Вадима Сидура не только про боль и трагедию войны, в нем много доброты и даже иронии. Такова серия из трех скульптур, в одной из которых двое друзей дерутся, в другой пьют пиво, в третьей — сидят на лавочке. Или две женские фигуры певиц: одна уверенная дородная женщина из народного хора, вторая — стройная скромная студентка.

Главным в жизни Сидур считал семью и любовь, а себя — коммунистом-атеистом, верующим в Христа. В его понимании любая семья — это нечто божественное, а ребенок — крест матери, который, если его отнять (вынуть из скульптуры), оставит пугающую пустоту. Под семьей он может подразумевать и стариков, на руках у которых остался внук, как в произведении «Святое семейство» 1964 года.

Анна Клементьева обратила внимание, что все произведения на тему войны и экологических катастроф Вадим Сидур создавал в своей мастерской в Москве, светлые произведения рождались у него на даче в Алабино.

Художник вынашивал в себе идею парка скульптур, в котором были бы собраны памятники человеческой глупости, и говорил, что пополняться этот парк будет бесконечно. Одним из кандидатов этого собрания он называл скульптуру «После эксперимента», где в неком котле тонут человеческие головы, разные предметы.

Но это так и осталось идеей. Единственный памятник, воспроизводящий скульптуру Вадима Сидура, был установлен в 1992 году в районе Перово в Москве. Он посвящен воинам-интернационалистам, воевавшим в Афганистане, за основу взята работа «Памятник оставшимся без погребения». Три женские фигуры символизируют матерей непогребенных солдат, в их груди большие пустые пространства в виде крестов — потерянных детей. Женщины стоят тесно и склоненно, напоминая контур часовни.



Выставка «Война и мир Вадима Сидура» будет работать до 27 июня, оставаясь актуальной для жителей республики и гостей ко Дню Победы, 12 июня — Дню России и 22 июня — дате начала Великой Отечественной войны.