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Казанцев предупредили о возможных задержках в движении троллейбусов
В связи с продолжением проведения аварийных работ троллейбусы маршрутов №6 и №9 в Казани могут двигаться с задержкой на участке от остановки Авангардная (через улицу Кулагина) до остановки Техническая. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, временные неудобства связаны с проведением казанским водоканалом аварийных работ на участке у дома №153 по улице Авангардная.
Кроме того, от улицы Глазунова в сторону улицы С. Галеева по улице Авангардной закрыто движение трамвайных маршрутов №3 и 5.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
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