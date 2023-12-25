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Происшествия 25 декабря 2023 09:06

Казанцев предупредили о возможных задержках в движении троллейбусов

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В связи с продолжением проведения аварийных работ троллейбусы маршрутов №6 и №9 в Казани могут двигаться с задержкой на участке от остановки Авангардная (через улицу Кулагина) до остановки Техническая. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, временные неудобства связаны с проведением казанским водоканалом аварийных работ на участке у дома №153 по улице Авангардная.

Кроме того, от улицы Глазунова в сторону улицы С. Галеева по улице Авангардной закрыто движение трамвайных маршрутов №3 и 5.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

#общественный транспорт #МУП «Метроэлектротранс»
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