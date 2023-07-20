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Руc Тат
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Общество 20 июля 2023 16:17

Казанцев предупредили о мошенниках, предлагающих купить ключи к новым домофонам

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В Московском районе Казани неизвестные лица массово расклеивают мошеннические объявления о замене домофона. Внимание на это обратили сами горожане, позже информацию в соцсетях подтвердила УК «Московский».

Злоумышленники расклеивают объявления о якобы замене домофона и ссылкой на сайт, при входе на который пользователей просят оплатить услугу.

«Просим вас быть бдительными и не переводить денежные средства неизвестным лицам на незнакомых сайтах. Так мошенники могут получить доступ к вашему банковскому счету, а вы можете потерять ваши накопления», – добавили сотрудники управляющей компании.

Фото из соцсетей

Заметивших расклейку объявлений горожан призвали сфотографировать или заснять нарушителей на видео, а затем сообщить в правоохранительные органы.

Как сообщал «Татар-информ», такой же вид мошенничества, когда горожан призывают приобрести ключи от домофонов, распространился в Набережных Челнах.

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