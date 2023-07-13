Исполком Челнов предостерег о новом виде мошенничества в связи с установкой домофонов

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мошенники начали обманывать жителей Набережных Челнов, предлагая им приобрести ключи от домофонов. Сейчас в городе идет активная установка новых панелей. Первый замруководителя исполкома Илья Зуев на пресс-конференции в мэрии призвал горожан не реагировать на объявления мошеннического характера.

«Во 2-м и 3-м комплексах Старого города появились объявления мошеннического характера о том, что некая компания предлагает приобрести ключи от домофонов, а также выдает QR-коды, то есть всячески пытается у горожан выманить деньги», — отметил спикер.

Зуев подчеркнул, что все ключи передает жильцам компания, которая занимается установкой домофонов, и что она тщательно проверяет все данные жильцов — наличие паспорта, прописки или возможности проживания по конкретному адресу.

«По программе два ключа на одну квартиру выдаются бесплатно, доступ к программе, скачивание приложения — бесплатно. Дополнительный ключ можно приобрести за 150 рублей в офисе компании или сделать заявку в УК по месту жительства. Ключ программируемый, электронный, очень простой в эксплуатации», — заметил Илья Зуев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новыми домофонами оборудуют более 1 тыс. многоквартирных домов в Автограде.