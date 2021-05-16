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Ру Тат
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16 мая 2021  07:12
Александра Комарова

Казанцев предупредили о мошенничестве в связи с трагедией в гимназии №175

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В Казани участились случаи мошенничества в связи с нападением на гимназию №175, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, мошенники под видом сотрудников официальных ведомств звонят жителям города, в том числе учителям и родственникам пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, чтобы получить их персональные данные. Также в интернете публикуют сообщения о сборе денег для пострадавших. 

Жителей города просят быть внимательными, не сообщать персональные данные по телефону и не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что официальный сбор средств ведет «Российский Красный Крест» совместно со Сбербанком.

ЧП в казанской школе
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