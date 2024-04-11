Безопасность Дня Победы в Казани обеспечит городской штаб быстрого реагирования

В преддверии празднования Дня Победы в Казани будет создан городской штаб быстрого реагирования, в который войдут представители МВД, Росгвардии, МЧС, ФСБ, управлений здравоохранения, культуры, гражданской защиты. Об этом сегодня на заседании антитеррористической комиссии мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник отметил, что на организаторов в лице мэрии города возлагается дополнительная ответственность за обеспечение безопасности столь значимого мероприятия, повествующего о подвигах участников Великой Отечественной войны.

«День Победы – один из самых любимых нашим народом праздников. Сегодня связанные с ним мероприятия имеют особое значение. Недружественные силы пытаются переписать на глазах у всех историю подвига нашего многонационального народа. Наша задача, ответственность и большое желание – передать детям, внукам память о Великой Отечественной войне. Необходимо в этой связи продумать все вопросы безопасности участников праздничных мероприятий. И принять меры не просто в полном объеме, а с запасом прочности», – подчеркнул мэр.

Исполком города совместно с полицией разработал схемы расстановки барьеров безопасности, а также было определено расположение и количество досмотровых зон, противотаранной техники, которая будет использоваться в день проведения праздничных мероприятий.

Горожанам и гостям столицы Татарстана рекомендуется посещать праздничные площадки с минимальным количеством вещей, без больших сумок и других подобных предметов. Заранее будет предоставлена информация обо всех ограничениях, которые будут введены на этот период.

В целях обеспечения безопасности граждане будут проинформированы об ограничении движения транспортных средств, а также о действиях во время чрезвычайных ситуаций. В случае чрезвычайных ситуаций для граждан подготовлено речевое и текстовое оповещение с трансляцией на экраны.

На праздничных площадках будут дежурить сотрудники лицензированных охранных предприятий, контролеры-распорядители, волонтеры, медработники, пожарные расчеты и спасатели. Колонны марширующих будут сопровождать сотрудники военной автоинспекции и полиции.

Праздничный салют 9 мая планируется запустить в акватории реки Казанки. Окончательное решение будет принято на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ближайшее время состоится большое заседание, где всем организаторам мероприятий, в том числе республиканским и городским ведомствам, отвечающим за подготовку, будут поставлены задачи и даны рекомендации по обеспечению необходимых мер безопасности.