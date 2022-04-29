Казанцев и гостей города приглашает на День джаза Национальный музей Татарстана

В Национальном музее Республики Татарстан в течение 30 апреля будет проходить музыкальная акция «День джаза в музее». Она приурочена к Международному дню джаза, который отмечается по решению ЮНЕСКО ежегодно с 2012 года, а в Национальном музее РТ организована при участии Музея композитора Назиба Жиганова.

«Стоимость полного билета в этот день в музей выше, чем обычно – 500, а не 300 рублей. Но за эту сумму посетители смогут и осмотреть постоянную экспозицию, а также выставки нашего музея, и посетить два джазовых концерта в стенах музея – в 12 и 14 часов, и послушать лекцию о джазе в кино, а также побывать на экскурсии по уникальной выставке казанского коллекционера XIX века Андрея Лихачева», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Льготный билет на «День джаза в музее» составит половину стоимости полного. Школьники, напомним, во всех государственных музеях республики имеют право бесплатно ознакомиться с выставочными (не музыкальными и не лекционными проектами).

Первый концерт «В ритме джаза» начнется в 12 часов. Его исполнит дуэт Алсу Абдуллиной (фортепиано) и Алины Загидуллиной (саксофон), прозвучат джазовые стандарты и музыка композиторов Татарстана в джазовой обработке.

В 14 часов стартует культурно-образовательный проект «WoW – Эффект. Ezzthetics Jazz History». Посетителям представят разные стили и жанры – джаз, рок, поп, самые красивые мелодии ХХ века в нетривиальных аранжировках в исполнении музыкантов-мультиинструменталистов Юрия Щербакова (саксофоны, флейта, EWI) и Дмитрия Лысова (фортепиано, орган).

В 15 часов начнется лекция кинокритика Адили Хайбуллиной «Джаз в кино». Она расскажет о самых популярных, а также нетипичных примерах этого направления музыки в киноискусстве.

Экскурсия «Коллекционирование как образ жизни» запланирована на 17 часов Она расскажет о казанском коллекционере, археологе, историке Андрее Лихачеве и его коллекции, которая стала основой фондов Национального музея Республики Татарстан.