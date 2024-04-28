Казанцам в мемах напомнили о правилах поведения на Голубых озерах

В начале длинных выходных казанцам напомнили о правилах поведения на особо охраняемой природной территории «Голубые озера». Как не стать для природы нежданными гостями, в формате мемов рассказали в телеграм-канале «Стратегия развития Казанки».

1.Так, на территории ООПТ нельзя срывать цветы и растения, которые являются «обеденным столом» для пчел и бабочек, а для почвы – источником сохранения влаги. Кроме того, сорванный первоцвет может больше не восстановиться – легко повредить его корни, клубни или луковицы.

2.Нельзя оставлять мусор. Это не только портит эстетический вид местности, но и привлекает животных, которым может навредить поедание остатков пищи.

3.Разведенный огонь существенно увеличиает риски возникновения пожара, загрязнения воды и пугает животных и птиц.

Фото: https://t.me/kazanka_tatar/1600?single

4.Под запретом и вырубка, повреждение деревьев и кустарников, даже сухостоя. Последний может служить кормовой базой и укрытием для животных и птиц, а также защитой для молодых деревьев.

5.Громкая музыка и звуки могут испугать обитателей леса. Особенно это опасно в период гнездовья — птицы могут оставить кладку и птенцов, что приведет к их гибели.

6.На заповедную территорию нельзя заезжать на транспорте. Это грозит загрязнением озера и берегов нефетпродуктами и тяжелыми металлами.

7.Лес — дом для птиц, зверей и насекомых. Поэтому недопустимо уничтожать места их обитания: муравейники, гнезда, норы. Каждая из них важна для поддержания целостности экосистемы.

Кроме того, специалисты привели несколько правил, которые касаются Голубых озер. Здесь запрещено купание, погружение в воду и дайвинг (кроме специально оборудованных мест), использование моющих средств, катание на сапбордах и других плавательных средствах.

«Гуляйте медленно и не сходите с троп, рассматривайте, но не трогайте, вслушивайтесь, а не шумите. И вы откроете для себя много нового», — подчеркнуто в памятке.

Всего на территории Татарстана находятся 150 особо охраняемых природных территорий.