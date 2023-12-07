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Новости Татарстана и Казани
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Казанцам разрешили регистрации брака на набережной оз.Кабан и Юнусовской площади
Жители Казани смогут провести регистрацию брака в торжественной обстановке на трех новых локациях. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Теперь церемонии можно проводить на следующих территориях префектуры «Старый город»:
— набережной озера Нижний Кабан;
— Юнусовской площади;
— в сквере Зайни Султана.
Также из списка исчез НКЦ «Казань». Когда проект документа проходил антикоррупционную экспертизу, в Управлении ЗАГС города рассказали, что в здании расположена Национальная библиотека Татарстана, которая не является муниципальной и включена в перечень республиканских учреждений.
«Добавим, что в настоящее время решается вопрос о возможности проведения выездной регистрации брака в Национальной библиотеке. Однако решение будет приниматься Министерством культуры РТ», — сообщили в пресс-службе «Татар-информу».
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