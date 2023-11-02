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Руc Тат
Общество 2 ноября 2023 07:00

Казанцам разрешат регистрировать браки на набережной и Юнусовской площади

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Жителям столицы Татарстана хотят запретить проводить регистрацию брака органами ЗАГС в национальном культурном центре «Казань». Однако вместо него могут появиться три новые площадки для проведения церемоний в торжественной обстановке. Решение вызвано служебной необходимостью, говорится в проекте постановления исполкома.

Напомним, что по постановлению 2018 года в Казани разрешена торжественная регистрация брака в пяти культурно-развлекательных учреждениях и общественных пространствах на территории города:
— Казанской Ратуше;
— НКЦ «Казань»;
— Центре культуры и спорта «Московский»;
— на территории Горкинско-Ометьевского леса и в центральном парке культуры и отдыха им.Горького.

Если изменения будут приняты, вместо НКЦ «Казань» в документе будет значиться «Территория префектуры „Старый город“ (набережная озера Нижний Кабан, Юнусовская площадь, сквер на улице Зайни Султана)».

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 8 ноября.

#регистрация брака
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