Казанцам разрешат регистрировать браки на набережной и Юнусовской площади

Жителям столицы Татарстана хотят запретить проводить регистрацию брака органами ЗАГС в национальном культурном центре «Казань». Однако вместо него могут появиться три новые площадки для проведения церемоний в торжественной обстановке. Решение вызвано служебной необходимостью, говорится в проекте постановления исполкома.

Напомним, что по постановлению 2018 года в Казани разрешена торжественная регистрация брака в пяти культурно-развлекательных учреждениях и общественных пространствах на территории города:

— Казанской Ратуше;

— НКЦ «Казань»;

— Центре культуры и спорта «Московский»;

— на территории Горкинско-Ометьевского леса и в центральном парке культуры и отдыха им.Горького.

Если изменения будут приняты, вместо НКЦ «Казань» в документе будет значиться «Территория префектуры „Старый город“ (набережная озера Нижний Кабан, Юнусовская площадь, сквер на улице Зайни Султана)».

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 8 ноября.