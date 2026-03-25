Казанцам расскажут о татарском «искусстве войны» – от франкских мечей до степной карусели

Искандер Измайлов

На встрече книжного клуба «Миллиард.Татар» состоится презентация книги «Дела войны: вооружение и военное искусство средневековых государств Поволжья (X–XVI вв.)» доктора исторических наук, сотрудника Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ Искандера Измайлова. Мероприятие пройдет в четверг, 26 марта, сообщается в Телеграм-канале лектория «Миллиард.Татар».

Книга является первым томом серии, посвященной военному делу татарских государств Поволжья. Это итог многолетнего труда – исследователь постарался обобщить все доступные сведения о военном деле средневековых государств татар (и не только их).

Искандер Измайлов расскажет о своей работе над монографией и над ее продолжением. Слушатели узнают, как на берегах Волги появились викинги, почему в Казани хранится самая большая коллекция франкских мечей и в чем заключалась тактика армий Золотой Орды.

Спикер будет выступать 50 минут. После основной части желающие смогут задать ученому вопросы по теме (на эту часть отводится 20 минут).

Место заседания книжного клуба – отель «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16б). Начнется встреча в 18 часов 26 марта. Необходима предварительная регистрация.