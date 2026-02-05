Тонкости военного искусства Поволжья: в Казани представили книгу Искандера Измайлова

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В столице Татарстана сегодня состоялась презентация монографии известного историка и археолога Искандера Измайлова «Дела войны: вооружение и военное искусство средневековых государств Поволжья (X–XVI вв.)», выпущенной Татарским книжным издательством.

Заместитель главного редактора Таткнигоиздата Венера Шамсутдинова сообщила, что часть тиража в 2 тыс. экземпляров уже поступила в библиотеки республики.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Исторические издания у нас всегда бьют рекорды по востребованности. Работать с Искандером Леруновичем – большая честь. Он ас в своей области, а тема книги раскрыта в уникальном, комплексном ключе», – заметила она.

Книга Искандера Измайлова «Дела войны» – это первое комплексное исследование военного дела средневековых государств Поволжья с X по XVI век. Она подробно рассматривает вооружение, организацию и тактику армий Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, доказывая, что их военное искусство было важной частью не только местной, но и общероссийской истории.

Редактор книги Лейсан Миннуллина рассказала, что для нее как для человека, далекого от военной тематики, работа стала открытием.

«История войны для меня была неинтересна. Но Искандер Лерунович умеет завлечь. Он приводит аллегории, сравнения, цитаты мировых деятелей. Когда история Волжской Булгарии подается в контексте мировой или российской – это увлекает даже неподготовленного читателя. Я сама, начав редактировать, не могла оторваться», –подчеркнула редактор.

Директор Института истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ Радик Салихов назвал выход книги большим событием для всего научного сообщества страны. «Искандер Измайлов, касаясь, казалось бы, узкой темы, открывает глобальные страницы истории. Он – редкий синтез профессионального историка, археолога с большим полевым опытом и блестящего музейщика. Его труд показывает, что татарская цивилизация была яркой частью мировой, а изучение, скажем, производства мечей выводит нас на уровень экономических связей целых государств», – выступил Салихов.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Автор книги Искандер Измайлов объяснил, что книга, хотя и основана на более ранних работах, является принципиально новой.

«Первая часть, посвященная Волжской Булгарии, дополнена новыми материалами. А вторая – о военном деле Золотой Орды и Казанского ханства – издается в таком комплексном виде впервые в мире», – уточнил историк.

Измайлов также обосновал идею своей работы. «Долгое время военная история татар считалась несущественной или „некрасивой“ страницей. Была ложно понятая „борьба за мир“. Но военное дело – это отражение жизни всего государственного организма. Без понимания роли служилых татар, которые были „спецназом“ московских войск, нельзя понять историю России в целом. Это наше общее военное наследие», – отметил исследователь.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В конце встречи ученый поделился личной историей. Он вспомнил, как в юности, увлекаясь приключенческой литературой, искал книги о военном деле татар, но ничего не находил. «Были книги про Рим, Европу, даже про монголов, а про нас – тишина. Это и стало отправной точкой», – пояснил он.

С иронией Измайлов вспомнил, как на защите его кандидатской работы историки-аксакалы возмущались: «Татары – глубоко мирный народ! Никого не завоевывали! Что вы выдумываете?»

Поэтому пришлось доказывать, что изучение военного прошлого – это не пропаганда войны, а важная часть исторической правды и патриотического воспитания, заключил исследователь.