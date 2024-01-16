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Казанцам рассказали, сколько проработает иллюминация на Черном озере
Иллюминация на катке в парке «Черное озеро», предварительно, будет работать до конца зимы. Ее не отключат, пока работает сам каток, заявили в мэрии столицы РТ.
«На катке на Черном озере новогодняя иллюминация остается, пока работает каток (предварительно, до конца зимы)», — говорится в сообщении исполкома.
Накануне стало известно, что в Казани на неделю продлили работу елок в парках и скверах за исключением нескольких, которые уже начали демонтировать. Также в городе уже вновь включили подсветку на елке у Центра семьи «Казан».
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