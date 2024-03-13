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Казанцам рассказали, куда обращаться по поводу машин, стоящих в неположенном месте
Если казанцы видят, что автомобиль расположен в неположенном месте, то им следует обращаться в ГИБДД. Только сотрудники Госавтоинспекции смогут зафиксировать нарушения и принять меры.
Как сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города, оставить фото-видеофиксацию нарушения можно на сайте Госавтоинспекции в разделе «Обращение граждан». Второй способ – позвонить по номеру 112 с мобильного телефона и оставить заявку на эвакуацию. Сообщение от граждан передадут в ГИБДД.
Ранее Татарстан занял пятое место среди регионов России по численности китайских авто.
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