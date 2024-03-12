Татарстан стал пятым в России регионом по численности китайских авто

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял пятую строчку в рейтинге российских регионов по объему парка китайских автомобилей. Такие данные опубликовало агентство «Автостат».

В рейтинге лидирует Москва, где насчитывается более 209 тыс. машин китайских марок. Следом идут Московская область (свыше 122 тыс. авто) и Санкт-Петербург (почти 78 тыс.).

«Лучшим среди нестоличных регионов по объему парка „китайцев“ является Краснодарский край (69,1 тыс. штук), за которым следует Татарстан (45,3 тыс. штук)», — говорится в сообщении «Автостата».

Всего к началу 2024 года в России числилось 1,5 млн автомобилей китайских марок.

Ранее Минпромторг РФ сформировал топ-5 самых продаваемых моделей автомобилей в стране за прошлый год. В него вошли представители отечественного и китайского автопрома, в том числе Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO.