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Татарстан стал пятым в России регионом по численности китайских авто
Татарстан занял пятую строчку в рейтинге российских регионов по объему парка китайских автомобилей. Такие данные опубликовало агентство «Автостат».
В рейтинге лидирует Москва, где насчитывается более 209 тыс. машин китайских марок. Следом идут Московская область (свыше 122 тыс. авто) и Санкт-Петербург (почти 78 тыс.).
«Лучшим среди нестоличных регионов по объему парка „китайцев“ является Краснодарский край (69,1 тыс. штук), за которым следует Татарстан (45,3 тыс. штук)», — говорится в сообщении «Автостата».
Всего к началу 2024 года в России числилось 1,5 млн автомобилей китайских марок.
Ранее Минпромторг РФ сформировал топ-5 самых продаваемых моделей автомобилей в стране за прошлый год. В него вошли представители отечественного и китайского автопрома, в том числе Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO.
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