Казанцам рассказали, какая иллюминация продолжит работу до 5 марта

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В Казани до 5 марта продлили работу крупной иллюминации. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.

Создавать праздничное настроение на улицах продолжат все арки Festi, объекты на протоке Булака, площади Тысячелетия, у театра «Экият», в парке Горького, на площади у театра Камала, консоли на опорах на ул.Маркса, Ершова, Вишневского, проспекте Универсиады, Кремлевской дамбе и ряд других конструкций в центре столицы РТ.

В комитете подчеркнули, что решение не коснется елок в общественных пространствах — постепенно их начнут демонтировать. «Все-таки содержание таких площадок требует повышенного внимания к безопасности и отдельных ресурсов», — говорится в его телеграм-канале.

Казанцам напомнили, что накануне из-за сильного ветра накренилась арка по ул.Кремлевской. Если подобное произойдет в других местах, очевидцам стоит сообщить об этом в Комитет внешнего благоустройства.

15 января стало известно, что в Казани на неделю продлили работу елок в парках и скверах за исключением нескольких, которые уже начали демонтировать. Также в городе уже вновь включили подсветку на елке у Центра семьи «Казан».