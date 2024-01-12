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Казанцам рассказали, где можно отметить старый Новый год
В Казани организуют праздничную программу, посвященную старому Новому году. Какие мероприятия ожидать в городе 13 января, рассказали в телеграм-канале казанской мэрии.
Откроет празднование спектакль «УхПухи в поисках дракона», который состоится в 13.00 во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.
В 16.00 праздничные мероприятия запланированы сразу в трех локациях — это проводы старого Нового года в сквере по ул.Мира в Дербышках, программа в сквере 100-летия образования стройотрасли РТ и в елочном городке на территории ипподрома. На последнем мероприятии ожидаются выступления локальных артистов, розыгрыши и конкурсы.
В 17.00 в парке «Крылья Советов» организуют театральное представление, концерт и аттракционы, а у Центра семьи «Казан» пройдут концерт ретрохитов на русском и татарском языках, выступление театра мимов Руслана Риманса и другие мероприятия. Как ранее сообщал «Татар-информ», спустя день елочный городок у «Чаши» закроется.
Спустя два часа казанцев и гостей города ожидает праздничный концерт на Кремлевской ярмарке (двор Присутственных мест Кремля). В программе выступления трио Boys Band и Dj Solman.
Организаторы предупреждают, что в программе возможны изменения.
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