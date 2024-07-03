Казанцам придется чаще ездить с пересадками из-за «нарезки» маршрутов автобусов

Жителям Казани придется чаще ездить с пересадками из-за изменения схем движения 10 автобусных маршрутов с 8 июля. Еще два маршрута автобуса будут отменены. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

«Каждая третья-четвертая поездка будет с пересадкой. Но это вынужденная мера. У нас этот показатель ниже, чем в других городах-миллионниках, потому что любая маршрутная сеть строится на эффективном использовании подвижного состава и сокращения дублирования основных маршрутов», — пояснил чиновник.

Он добавил, что в городах с числом жителей свыше 500 тыс. допускается две пересадки. Пересадки из-за изменения схем движения автобусных маршрутов с 8 июля, скорее всего, придется совершать в крупных транспортых узлах – станция метро «Яшьлек» и станция метро «Проспект Победы».

Чтобы сэкономить на проезде, в Комитете по транспорту порекомендовали пользоваться электронным проездным билетом на все автобусные маршруты (без лимита поездок на месяц), который стоит 2,5 тыс. рублей. Стоимость самой транпортной карты – 85 рублей.