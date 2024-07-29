Казанцам пообещали увеличить число автобусов на маршруте №30

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С 1 сентября в Казани планируют увеличить число автобусов, курсирующих по маршруту №30. Об этом со ссылкой на Комитет по транспорту сообщает мэрия столицы РТ.

В исполкоме напомнили, что с 8 июля схему движения автобусов №2 сократили до ЦУМа, а №30 был продлен до улицы Привокзальной. Вновь продлевать первый из маршрутов не планируют, однако на втором, чтобы сократить время ожидания, увеличат количество машин.

«Как сообщает Комитет по транспорту, с 1 сентября планируется увеличение количества подвижного состава на маршруте №30», — говорится в ответе мэрии на предложение пустить автобусы №2 до Адмиралтейской слободы.

Какие изменения в движении общественного транспорта произошли в Казани с 8 июля, ранее сообщал «Татар-информ».