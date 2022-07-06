Казанцам покажут закулисье Центра «Эрмитаж-Казань»

Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Казанский Кремль»

В Центре «Эрмитаж-Казань» пройдет ротация выставки «Золотой век фламандского искусства» из собрания Государственного Эрмитажа. В ее время в экспозиции будут заменены 18 произведений искусства — гравюры по оригиналам Питера Пауля Рубенса, относящиеся к «школе Рубенса».

Частичной сменой экспозиции займутся сотрудники Государственного Эрмитажа, которые приедут на ротационные работы из Санкт-Петербурга. Это хранитель коллекции гравюр Сергей Орехов и художник-реставратор произведений графики Динара Мамина.

Ротация — вынужденная мера, так как гравюры требуют особых условия хранения. Длительное экспонирование даже при слабом освещении может повредить работам.

Понаблюдать за процессом можно будет в социальных сетях Центра «Эрмитаж-Казань», где будет вестись прямая трансляция. Ротация состоится в пятницу, 8 июля, в 10.00.

Подробнее о выставке можно прочитать в материале «Татар-информа» «Приехали раз в Казань Рубенс, Ван Дейк, Йорданс… Обзор фламандских шалостей из Эрмитажа».

Фотографии предоставлены пресс-службой музея-заповедника «Казанский Кремль».