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Казанцам показали, как выглядят новые купели для купания на Голубых озерах
Появились фотографии пяти купелей для купания, которые будут работать на Голубых озерах. Их внешний вид показали в телеграм-канале дирекции по природным территориям Института развития городов РТ.
«Оборудованные и безопасные купели расположены на участках, где вода из озер сразу уходит в Казанку, а дно и илы озер остаются нетронутыми», — отмечается в сообщении.
Две купели появились на Малом Голубом озере, одна — на Проточном, оставшиеся две — на Большом. Как стало известно ранее, эта мера, а также ограничение часов посещения территории должны помочь сохранить уникальную экосистему заказника.
Так, летом озера будут открыты для посетителей с 5.00 до 22.00, а зимой — с 8.00 до 18.00.
В пресс-службе дирекции обратили внимание, что все старые места для купания закрыты и в будущем будут демонтированы.
«Теперь окунаться в воду в Малом Голубом, Большом Голубом, Проточном озерах можно только в безопасных и оборудованных местах. Все старые зоны для погружения будут демонтированы», — говорится в ответе на вопрос горожан.
Фото: https://t.me/zagorodom_tatar/1220
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