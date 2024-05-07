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Общество 7 мая 2024 08:29

Казанцам показали, как выглядят новые купели для купания на Голубых озерах

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Казанцам показали, как выглядят новые купели для купания на Голубых озерах

Появились фотографии пяти купелей для купания, которые будут работать на Голубых озерах. Их внешний вид показали в телеграм-канале дирекции по природным территориям Института развития городов РТ.

«Оборудованные и безопасные купели расположены на участках, где вода из озер сразу уходит в Казанку, а дно и илы озер остаются нетронутыми», — отмечается в сообщении.

Две купели появились на Малом Голубом озере, одна — на Проточном, оставшиеся две — на Большом. Как стало известно ранее, эта мера, а также ограничение часов посещения территории должны помочь сохранить уникальную экосистему заказника.

Так, летом озера будут открыты для посетителей с 5.00 до 22.00, а зимой — с 8.00 до 18.00.

В пресс-службе дирекции обратили внимание, что все старые места для купания закрыты и в будущем будут демонтированы.

«Теперь окунаться в воду в Малом Голубом, Большом Голубом, Проточном озерах можно только в безопасных и оборудованных местах. Все старые зоны для погружения будут демонтированы», — говорится в ответе на вопрос горожан.

Фото: https://t.me/zagorodom_tatar/1220

#голубые озера #купание
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