Казанцам показали эскизы будущего сквера на улице Волкова

Институт развития города поделился эскизами будущего сквера, который появится на ул.Волкова. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

На территории общественного пространства, которое займет площадь 1,5 тыс. кв. метров, разместятся амфитеатр, галереи и дворик с кирпичной брандмауэрной стеной, качели, теневые навесы и скамейки. Многолетние деревья, которые находятся на этой территории, обещают сохранить.



Напомним, что на улице Волкова начали работу активисты движения «Том Сойер Феста». Они занимаются обновлением двухэтажных деревянных домов № 78 и 80 по ул.Волкова, а также будущим сквером — совместно с Институтом развития города.

Общественное пространство, как ранее сообщал «Татар-информ», будет посвящено движению «Том Сойер Фест» и старой Казани.

Фото: Институт развития Казани