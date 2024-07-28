Казанцам показали артефакты, найденные в Русско-Немецкой Швейцарии

Десятки каменных орудий древних людей — наконечники копий и ножей, скребки из доломита — показали организаторы экскурсии по Русско-Немецкой Швейцарии жителям Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Это эпоха каменных орудий, VII–III века до нашей эры. Любой археолог скажет, что это эпоха железа, но дело в том, что в наших краях достаточно мало источников железной руды. По этой причине у нас каменный век задержался надолго. Железа и бронза были настолько редкими и дорогими, что люди продолжали использовать в хозяйстве вот такие наконечники для разделки мяса и рыбы», — пояснил биолог, член Всероссийского общества охраны природы в РТ Антон Бортяков, вынимая из рюкзака старинные предметы.

Эти артефакты не являются уникальными и поэтому используются в образовательных целях в ходе подобных экскурсий. Всё это было найдено активистами на территории современной Русско-Немецкой Швейцарии.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Экскурсию по новому экомаршруту в ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» провели для жителей Казани представители Дирекции парков и скверов вместе с экоактивистами. Подробнее о достопримечательностях ООПТ читайте в материале «Татар-информа» Лесные орхидеи и ручные белки: казанцам открыли красоты Русско-Немецкой Швейцарии.