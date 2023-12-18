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Новости Татарстана и Казани
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Казанцам перечислили адреса елочных базаров
В Казани насчитывается 24 елочных базара. Список мест с адресами опубликовали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
Авиастроительный район – 3 площадки:
- ул. Академика Павлова, 1;
- на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева;
- ул. Дементьева, 7.
Вахитовский район – 2 «точки»:
- ул. Б. Шахиди, 24;
- ул. Чехова, 3/7.
Кировский район – 2 базара:
- ул. Батыршина, 20;
- ул. Революционная, 12.
Московский район – 3 площадки:
- ул. Декабристов, 114;
- ул. Декабристов, 150;
- пр. Х. Ямашева, 17.
Ново-Савиновский район – 3 «точки»:
- ул. Адоратского, 21а;
- ул. Лаврентьева, 10;
- пр. Х. Ямашева, 92а.
Советский район – 6 базаров:
- ул. Ак. Сахарова, 13а;
- ул. Закиева, 12;
- ул. Карбышева, 15;
- ул. Ломжинская, 2;
- ул. Пионерская, 9а;
- ул. Родины, 33а.
Приволжский район:
- ул. Кулагина, 6;
- ул. Р. Зорге, 68;
- ул. Х. Мавлютова, 17;
- ул. Ю. Фучика, 72 и 105в.
Также жители Казани смогут все новогодние елки сдать на переработку.
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