Казанцам перечислили адреса елочных базаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани насчитывается 24 елочных базара. Список мест с адресами опубликовали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Авиастроительный район – 3 площадки:

- ул. Академика Павлова, 1;

- на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева;

- ул. Дементьева, 7.

Вахитовский район – 2 «точки»:

- ул. Б. Шахиди, 24;

- ул. Чехова, 3/7.

Кировский район – 2 базара:

- ул. Батыршина, 20;

- ул. Революционная, 12.

Московский район – 3 площадки:

- ул. Декабристов, 114;

- ул. Декабристов, 150;

- пр. Х. Ямашева, 17.

Ново-Савиновский район – 3 «точки»:

- ул. Адоратского, 21а;

- ул. Лаврентьева, 10;

- пр. Х. Ямашева, 92а.

Советский район – 6 базаров:

- ул. Ак. Сахарова, 13а;

- ул. Закиева, 12;

- ул. Карбышева, 15;

- ул. Ломжинская, 2;

- ул. Пионерская, 9а;

- ул. Родины, 33а.

Приволжский район:

- ул. Кулагина, 6;

- ул. Р. Зорге, 68;

- ул. Х. Мавлютова, 17;

- ул. Ю. Фучика, 72 и 105в.

Также жители Казани смогут все новогодние елки сдать на переработку.