В Казани непроданные на елочных базарах деревья отправят в зоопарк на корм животным

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В Казани перед Новым годом будут работать 24 елочных базара. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По словам чиновника, ель и сосну можно будет приобрести от 500 рублей, стоимость пихты составит от 2,5 тыс. рублей.

«К продаже на елочных базарах допускаются только деревьев, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы. Все непроданные ели будут утилизированы и станут лакомством и теплой подстилкой для животных казанского зоопарка», — подчеркнул Шакиров.

Замруководителя исполкома также напомнил, что после Нового года в Казани проведут акцию «Елки-палки» по сбору и переработке хвойных деревьев.

«Каждый житель, купивший хвойное дерево, после завершения новогодних праздников может принести свою елку на дальнейшую переработку. Хвойная щепа будет использована для удобрения и выращивания новых зеленых насаждений по всему городу», — рассказал Шакиров.

Акция продлится с 13 по 20 января. Узнать подробнее о пунктах сбора можно будет, отсканировав куар-код, который прикрепят на деревья при продаже.