Казанцам объяснили резкое обмеление Булака

Уровень воды в Булаке понижен из-за ремонтных работ. Здесь проводится реконструкция фонтанного комплекса и подсветки. Об этом со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства сообщили в мэрии столицы РТ.

Горожане поделились фотографиями резко обмелевшего канала — местами можно увидеть дно.

«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, уровень воды понижен на время реконструкции фонтанного комплекса и подсветки. По окончании работ будет восстановлен», — прокомментировали снимки в исполкоме.

Ранее стало известно, что на протоке Булака появятся 56 плавающих фонтанов с подсветкой. Завершить работы планируют к началу лета.