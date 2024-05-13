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Казанцам объяснили резкое обмеление Булака
Уровень воды в Булаке понижен из-за ремонтных работ. Здесь проводится реконструкция фонтанного комплекса и подсветки. Об этом со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства сообщили в мэрии столицы РТ.
Горожане поделились фотографиями резко обмелевшего канала — местами можно увидеть дно.
«Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, уровень воды понижен на время реконструкции фонтанного комплекса и подсветки. По окончании работ будет восстановлен», — прокомментировали снимки в исполкоме.
Ранее стало известно, что на протоке Булака появятся 56 плавающих фонтанов с подсветкой. Завершить работы планируют к началу лета.
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