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На протоке Булака в Казани установят 56 плавающих фонтанов
На протоке Булана в Казани к началу лета установят 56 плавающих фонтанов. Об этом на заседании по подготовке столицы Татарстана к саммиту БРИКС рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.
«На протоке Булака будут установлены 56 плавающих фонтанов с подсветкой и высотой струи в 10 метров, а также архитектурно-художественная подсветка. В настоящее время на объекте ведется монтаж подсветки», – заявил он.
Начало монтажных работ запланировано на конец апреля, а завершиться они должны до 10 июня.
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