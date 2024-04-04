На протоке Булака в Казани установят 56 плавающих фонтанов

На протоке Булана в Казани к началу лета установят 56 плавающих фонтанов. Об этом на заседании по подготовке столицы Татарстана к саммиту БРИКС рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«На протоке Булака будут установлены 56 плавающих фонтанов с подсветкой и высотой струи в 10 метров, а также архитектурно-художественная подсветка. В настоящее время на объекте ведется монтаж подсветки», – заявил он.

Начало монтажных работ запланировано на конец апреля, а завершиться они должны до 10 июня.