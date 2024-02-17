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Общество 17 февраля 2024 06:00

Казанцам объяснили принцип вывоза крупногабаритного мусора с площадок

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Казанцам объяснили принцип вывоза крупногабаритного мусора с площадок
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Контейнеры для крупногабаритных отходов в Казани освобождаются не так, как обычные. О принципе работы таких площадок рассказали в Комитете ЖКХ.

Площадки для крупногабаритного мусора, такого как мебель, строительные отходы, бытовая и сантехника, создаются специально для накопления отходов, то есть вывозить их ежедневно не будут.

«Крупногабаритные отходы забирают не ежедневно, а по заявке УК, по мере накопления таких отходов в отсеке», — прокомментировали в исполкоме вопросы жителей, которых обеспокоили «горы мусора» рядом с контейнерами.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в России обсуждается создание спецплощадок, на которых начнут складировать строительные отходы.

#мусор
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