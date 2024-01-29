В России могут создать спецплощадки для сбора строительного мусора

В России планируют разработать систему раздельного сбора мусора, не относящегося к ТКО. Так, в населенных пунктах могут появиться специальные площадки для сбора строительных отходов, заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов, бункер для крупногабаритных отходов, отдельно стоит контейнер для веток или листвы, отдельно стоит небольшой бак для батареек», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобная система может быть введена и в России. Благодаря этому другие виды мусора не будут попадать в контейнеры для ТКО. Кроме того, спецплощадки позволят людям легально избавляться от таких отходов.

Также заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин предложил постепенно ужесточать ответственность за выброс всех видов мусора в один контейнер.