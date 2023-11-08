Казанцам объяснили, почему не работает часть тренажеров в парке «Малое Чайковое озеро»

Фото: Институт развития городов Татарстана

Часть тренажеров в парке «Малое Чайковое озеро», который находится рядом с горбольницей №7, находится в нерабочем состоянии. Почему они пока не отремонтированы, объяснили в Дирекции парков и скверов.

Местная жительница заметила,что часть спортивного оборудования на территории общественного пространства оказалась сломана. По ее мнению, территорию парка стоит ночью «закрывать на замки», чтобы не допускать подобных случаев.

В мэрии со ссылкой на Дирекцию отметили, что парк является общественным пространством, поэтому закрывать его не планируют даже после ремонта тренажеров. Задержки же в их восстановлении связаны с отсутствием импортных деталей.

«Как сообщает Дирекция парков и скверов, тренажеры были закуплены из-за рубежа. К сожалению, сейчас отсутствует возможность закупить импортные детали, поэтому идет поиск доступных российских аналогов», — прокомментировали в исполкоме.

Кроме того, в мэрии пообещали принять к сведению просьбу в будущем не скашивать траву на площадке слишком коротко.

Парк «Малое Чайковое озеро» имеет особую концепцию, так как находится рядом с городской больницей №7. Здесь созданы условия для реабилитации пациентов и психоэмоциональной разгрузки врачей, отдыха и занятий спортом для жителей близлежащих домов.

3 ноября стало известно, что этот парк стал единственным представителем России, который поборется за победу в престижной Международной премии городских инноваций Гуанчжоу.